Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила антирекорд посещаемости в первый месяц сезона-2022/23, пишет Metaratings.ru.

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За первые 133 матча регулярного чемпионата средний показатель посещаемости игр лиги составил 4662 зрителя, заполняемость арен — 53,1%. Это худший показатель без учета сезонов-2020/21 и 2021/22, когда действовали антиковидные ограничения.

Лучшую посещаемость показал петербургский СКА — в среднем 10 173 зрителя за игру. Все остальные клубы КХЛ не смогли преодолеть в этом показателе восьми тысяч. В топ-5 вошли также минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Трактор». Худшая посещаемость среди российских команд у магнитогорского «Металлурга» — в среднем 2272 за игру, а в лиге — у «Кунлунь Ред Стар» (619).

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о том, что Россия после санкций Международной федерации хоккея (IIHF) окажется в высшем дивизионе чемпионата мира.

В пятницу, 30 сентября, Конгресс IIHF утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

«Большинство здравомыслящих людей понимают, что без России хоккей, всемирный хоккей гаснет. На Россию ходят болельщики из разных стран смотреть. Да и вообще сборная располагается на первых местах в рейтинге.