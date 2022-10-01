Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
2 часа назад

КХЛ установила антирекорд посещаемости

Газета.Ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила антирекорд посещаемости в первый месяц сезона-2022/23, пишет Metaratings.ru.

КХЛ установила антирекорд посещаемости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За первые 133 матча регулярного чемпионата средний показатель посещаемости игр лиги составил 4662 зрителя, заполняемость арен — 53,1%. Это худший показатель без учета сезонов-2020/21 и 2021/22, когда действовали антиковидные ограничения.

Лучшую посещаемость показал петербургский СКА — в среднем 10 173 зрителя за игру. Все остальные клубы КХЛ не смогли преодолеть в этом показателе восьми тысяч. В топ-5 вошли также минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Трактор». Худшая посещаемость среди российских команд у магнитогорского «Металлурга» — в среднем 2272 за игру, а в лиге — у «Кунлунь Ред Стар» (619).

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался о том, что Россия после санкций Международной федерации хоккея (IIHF) окажется в высшем дивизионе чемпионата мира.

В пятницу, 30 сентября, Конгресс IIHF утвердил принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд. Когда именно россияне и белорусы примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

«Большинство здравомыслящих людей понимают, что без России хоккей, всемирный хоккей гаснет. На Россию ходят болельщики из разных стран смотреть. Да и вообще сборная располагается на первых местах в рейтинге.

Ожидаю ли я допуска на ЧМ-2023? Ожидаем и верим в это, и работаем над этим: КХЛ, Российская Федерация хоккея и Министерство спорта, поэтому не надо сидеть на месте. Надо работать, и тогда все получится», — сказал Каменский.

Хоккей,Валерий Каменский,ХК Трактор,СКА,Салават Юлаев,Металлург,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители