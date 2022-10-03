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1 час назад

В IIHF заявили, что отстранили сборную России в целях благополучия игроков

Газета.Ruиещё 2

Пресс-атташе Международной федерации хоккея (IIHF) Адам Стайсс рассказал, что организация приняла решение отстранить сборную России от участия в международных соревнованиях в целях заботы о безопасности игроков. Его слова передает Expressen.

В IIHF заявили, что отстранили сборную России в целях благополучия игроков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Совет директоров IIHF принял это решение, заботясь о безопасности и благополучии игроков, персонала, СМИ и зрителей, и это решение на сегодняшний день действует. IIHF будет следить за ситуацией в предстоящем сезоне, а статус участия стран будет рассмотрен во время ежегодного конгресса ИИХФ в мае 2023 года", — сказал Стайсс.

Напомним, что IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Сообщалось, что ФХР не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году. Ранее президент IIHF Люк Тардиф рассказал, почему в организации не разрешили выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) иностранцам аннулировать свои контракты.

Хоккей,Люк Тардиф,СБОРНАЯ РОССИИ,
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