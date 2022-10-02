Швеция призвала хоккеистов воздержаться от поездок в Россию

Внешнеполитическое ведомство Швеции рекомендовало хоккеистам отказаться от поездок в Россию, пишет портал Expressen.

В МИД уточнили, что рекомендации основываются на постоянном мониторинге текущей ситуации. Данные для анализа предоставляют дипмиссия Швеции в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Дипломаты подчеркнули, что пожелания касаются только возможных поездок. Призыв не обращен к тем спортсменам, которые уже играют в российских клубах.