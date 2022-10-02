Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
5 часов назад

МИД Швеции призвал хоккеистов воздержаться от поездок в Россию

Илья Родин

Внешнеполитическое ведомство Швеции рекомендовало хоккеистам отказаться от поездок в Россию, пишет портал Expressen.

Швеция призвала хоккеистов воздержаться от поездок в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИД уточнили, что рекомендации основываются на постоянном мониторинге текущей ситуации. Данные для анализа предоставляют дипмиссия Швеции в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Дипломаты подчеркнули, что пожелания касаются только возможных поездок. Призыв не обращен к тем спортсменам, которые уже играют в российских клубах.

Напомним, что 28 сентября посольство США призвало американцев с двойным гражданством в срочном порядке покинуть РФ. С заявлениями выступили также МИД Канады, Польши, Эстонии, Латвии и других стран.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители