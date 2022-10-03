Три россиянина вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ

Три россиянина вошли в топ-20 лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг приводится на сайте лиги.

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Аналитики представили рейтинг с 11-го по 20-е место. 11-ю позицию в списке занял вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На 13-м месте оказался форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Вслед за ним, на 14-м месте, расположился нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.

В прошлом сезоне 26-летний Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. В споре за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».