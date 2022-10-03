Ягр подумывает о завершении карьеры

— Честно говоря, мне не хочется возвращаться. Если только «Зимние хоккейные игры», которые я обещал провести, состоятся, мне придется заставить себя играть. Может быть, это даст мне толчок, не знаю. В данный момент у меня нет мотивации. Мне пришлось бы пожертвовать многим, нужны будут диета, восстановление, тренировки. В моем возрасте играть на определенном уровне сложно само по себе. Не говоря уже о необходимости отдыха.