Ягр подумывает о завершении карьеры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что ему все труднее находить мотивацию для продолжения карьеры.
Ягру 50 лет, с 2018 года он выступает за чешский клуб «Рытиржи Кладно», владельцем которого является. В нынешнем сезоне он не выходил на лед, но участвует в тренерской работе.
— Честно говоря, мне не хочется возвращаться. Если только «Зимние хоккейные игры», которые я обещал провести, состоятся, мне придется заставить себя играть. Может быть, это даст мне толчок, не знаю. В данный момент у меня нет мотивации. Мне пришлось бы пожертвовать многим, нужны будут диета, восстановление, тренировки. В моем возрасте играть на определенном уровне сложно само по себе. Не говоря уже о необходимости отдыха.
В прошлом году я чувствовал, что могу помочь ребятам на льду, я чувствовал ответственность в спортивной части. Сейчас я этого не чувствую, я бы даже в четвертое звено не вписался. А у нас нет плохих игроков, — приводит слова Ягра sport.cz.
В минувшем сезоне форвард набрал 19 очков (8 голов + 11 результативных передач) в 43 матчах за «Кладно».
Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992), со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010). В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1733 матча, заработал 1921 очко (766+1155).