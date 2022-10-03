В Ленинском районном суде Уфы хоккеиста ханты-мансийского клуба «Югра» Владислава Лукина оштрафовали за дачу взятки для получения водительского удостоверения. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает ТАСС.

Лукина приговорили к штрафу в размере 2,2 миллиона рублей.

Ранее защитник заявил, что 18 апреля хоккеист добровольно оформил явку с повинной по факту незаконной передачи денег за уклонение от военной службы и получение водительских прав. Представляющий государственное обвинение прокурор запросил для россиянина наказание в виде штрафа в три миллиона рублей.

22 сентября Лукин признался в даче взятки сотруднику военкомата, чтобы не служить в армии. Его адвокат рассчитывает на мягкое наказание.

6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.