«Северсталь» расторгла контракты с двумя хоккеистами

Череповецкая «Северсталь» расторгла соглашения с нападающим Георгием Бусаровым и защитником Николаем Демидовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Фото: ХК «Северсталь» ХК «Северсталь»

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 28 летний Бусаров провел за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями. На счету 26 летнего Демидова семь игр и одна результативная передача.