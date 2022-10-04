«Северсталь» расторгла контракты с двумя хоккеистами

Череповецкая «Северсталь» расторгла соглашения с нападающим Георгием Бусаровым и защитником Николаем Демидовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 28 летний Бусаров провел за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями. На счету 26 летнего Демидова семь игр и одна результативная передача.
«Северсталь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 13 встреч. Следующий матч команда Андрея Разина проведет против пекинского «Куньлунь Ред Стар» во вторник.