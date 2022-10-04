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2 часа назад

«Северсталь» расторгла контракты с двумя хоккеистами

Матч ТВ

Череповецкая «Северсталь» расторгла соглашения с нападающим Георгием Бусаровым и защитником Николаем Демидовым по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

«Северсталь» расторгла контракты с двумя хоккеистами
Фото: ХК «Северсталь»ХК «Северсталь»

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 28 летний Бусаров провел за команду шесть матчей и не отметился результативными действиями. На счету 26 летнего Демидова семь игр и одна результативная передача.

«Северсталь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 13 встреч. Следующий матч команда Андрея Разина проведет против пекинского «Куньлунь Ред Стар» во вторник.

Хоккей,Николай Демидов,Андрей Разин,ХК Северсталь,
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