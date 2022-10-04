«Металлург» победил «Трактор» в матче КХЛ, забросив 5 шайб

Магнитогорский »Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча состоялась в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Металлурга» Брендан Лайпсик (1+2). По два очка в составе победителей набрали Филипп Майе (1+1) и Николай Голдобин (1+1).
Шайбы у »Трактора» забросили Тему Пулккинен и Владимир Ткачёв.
«Металлург» набрал 20 очков и вышел в лидеры Восточной конференции, «Трактор» (10) идет на 9 м месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) Голы: Пулккинен, 1:03. Ткачев, 48:05 (бол.). — Коробкин, 7:29. Голдобин, 24:01. Лайпсик, 35:44. Майе, 37:00. Зернов, 56:09.