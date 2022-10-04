«Металлург» победил «Трактор» в матче КХЛ, забросив 5 шайб

Встреча состоялась в Челябинске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Металлурга» Брендан Лайпсик (1+2). По два очка в составе победителей набрали Филипп Майе (1+1) и Николай Голдобин (1+1).