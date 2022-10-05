"Это будет колоссальное достижение" - Овечкин

«115 шайб отделяет меня от рекорда Гретцки? Вроде не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — сказал Овечкин.