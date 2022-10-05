"Это будет колоссальное достижение" - Овечкин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своих шансах догнать легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает HELLO! Russia.
«115 шайб отделяет меня от рекорда Гретцки? Вроде не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд Гретцки — это будет колоссальное достижение. С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно», — сказал Овечкин.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.
В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.
В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Овечкин ответил, в какой вид спорта хотел бы отдать своего сына.