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22 минуты назад

Сайт НХЛ: Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера лиги в истории

Газета.Ruиещё 2

Журналист официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Розен выразил мнение, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин завершит профессиональную карьеру в статусе лучшего снайпера лиги в истории. "У Овечкина 780 голов в НХЛ. Ему нужно забивать в среднем 28,5 голов за сезон за последние четыре года контракта, чтобы догнать Гретцки. Если он забьет 45 голов в этом сезоне, то будет отставать на 69 голов, что означает в среднем 23 гола за сезон. Овечкин завершит карьеру в статусе лучшего снайпера НХЛ за всю историю", — считает Дэн Розен. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о том, в какой вид спорта хотел бы отдать своего старшего сына Сергея.

Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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