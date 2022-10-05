Трое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Три российских хоккеиста вошли в список топ 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, который опубликовал портал Sportsnet.
Больше всего за сезон 2022/23 из россиян заработает нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 12,5 млн долларов. Это второй показатель в списке вслед за канадцем Тайлером Сегином из «Далласа» (13,0 млн). Отметим, что при этом средняя зарплата Панарина по контракту составляет 11,642 млн.
Также в десятке оказались два российских голкипера — Сергей Бобровский (5 й, 12,0 млн долларов за сезон) и Андрей Василевский (9 й, 11,0 млн).
37 летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в топ 10 не вошел. В предстоящем сезоне он заработает 9,5 млн долларов.