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1 час назад

Трое россиян — в десятке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в новом сезоне, Овечкина в списке нет

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Три российских хоккеиста вошли в список топ 10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, который опубликовал портал Sportsnet.

Трое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

Больше всего за сезон 2022/23 из россиян заработает нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 12,5 млн долларов. Это второй показатель в списке вслед за канадцем Тайлером Сегином из «Далласа» (13,0 млн). Отметим, что при этом средняя зарплата Панарина по контракту составляет 11,642 млн.

Также в десятке оказались два российских голкипера — Сергей Бобровский (5 й, 12,0 млн долларов за сезон) и Андрей Василевский (9 й, 11,0 млн).

37 летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в топ 10 не вошел. В предстоящем сезоне он заработает 9,5 млн долларов.

Хоккей,Тайлер Сегин,Артемий Панарин,Александр Овечкин,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,
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