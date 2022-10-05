Трое россиян вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Больше всего за сезон 2022/23 из россиян заработает нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 12,5 млн долларов. Это второй показатель в списке вслед за канадцем Тайлером Сегином из «Далласа» (13,0 млн). Отметим, что при этом средняя зарплата Панарина по контракту составляет 11,642 млн.