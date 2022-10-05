Отчаянный русофоб Гашек пытается сорвать матчи НХЛ в Чехии. Что пишут в Чехии

Много шума из ничего. Местные СМИ признают, что их власти не рискнули портить отношения с США, а отмена матчей стала бы позором.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Доминик Гашек ещё продолжает потрясать кулаками в соцсетях, вести обратный отсчёт до матчей НХЛ в Праге и сыпать угрозами в сторону руководства лиги, но как будто по инерции, потому что его русофобская кампания с треском провалилась.

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«У вас есть восемь дней. Если российские игроки приедут в Чехию, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес н

«У НХЛ осталось четыре дня, чтобы принять решение и показать нам, какие ценности они поддерживают. Хочу сказать всем болельщикам лиги, что руководство НХЛ не хочет уважать нашу с МИД позицию. Наше министерство не хочет приезда русских игроков».

«15 сентября Гэри Беттмэн получил письмо от нашего МИД, что мы не хотим приезда русских игроков в Чехию на матчи НХЛ. 16 сентября такое же письмо получил Билл Дэйли. Если НХЛ не уважает нашу позицию, эти два человека будут нести наибольшую ответственность за рекламу спецоперации России на Украине* (*изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ)», — продолжает писать Гашек в соцсетях.

Гашек словно не замечает, что остался без поддержки, а власти Чехии, которые он постоянно упоминает, уже официально отступились и заявили, что россияне смогут беспрепятственно въехать в страну.

«Конец дебатов. Российских игроков «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» пустят на территорию Чехии на матчи в Праге. Согласно нашей информации, между чешским МИД и штаб-квартирой НХЛ состоялся важный телефонный разговор. Хотя за пару десятков часов до этого ситуация выглядела иначе, и назревал маленький международ

Очень вероятно, что чешские власти изменили свою позицию в том числе и потому, чтобы не портить отношения со своим стратегическим партнёром – США. В Америке к российским спортсменам относятся не так, как в Европе», — писало издание Seznam Zpravy ещё в конце сентября.

«Много шума из ничего – так можно описать марш российских игроков, которые готовятся к матчам НХЛ в Праге. Вначале казалось, что их не пустят в Чехию. В конце, однако, оказалось, что ничто не помешает им приехать в Прагу. У них есть визы. П

Большинство спортивных федераций забанили россиян на соревнованиях, но НХЛ не вмешивалась в это. Хоккей – витрина российского спорта. И хотя руководство самой известной лиги на планете осудило действия России, оно не ограничило участие российских игроков в лиге. Так что нет причин, по которым российские хоккеисты не смогут сыграть за «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» в Праге.

Хотя оставалась одна ловушка – МИД послал НХЛ письмо, в котором предупредил, что страны ЕС не должны выдавать российским игрокам новые визы. Но из-за океана пришёл резкий ответ: «Либо мы все едем, либо никто не едет».

Ситуация накалялась. Глобальная серия НХЛ – захватывающее мероприятие, и его отмена стала бы глобальным позором. Что дальше? Отступят ли чехи? Все сомнения были развеяны за неделю до матчей советником премьер-министра по безопасности», — писал denik.cz.