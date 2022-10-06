«К сожалению, это произошло»: Гашек о приезде российских игроков НХЛ в Прагу

«К сожалению, это произошло. Согласно законам Евросоюза, которые в данном случае превосходят наши, когда они приезжают из другой страны ЕС, мы должны их впускать. Исключение одно — если только для нас возникнет неминуемая опасность. Мы могли остановить их в аэропорту, только если бы они прилетели из Америки напрямую в Прагу. К сожалению, получилось вот так», — написал Гашек в своей соцсети.