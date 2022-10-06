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1 час назад

«К сожалению, это произошло». Гашек — о прибытии российских хоккеистов НХЛ в Прагу

Чемпионат.comиещё 1

Бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек выразил недовольство тем, что российские хоккеисты примут участие в матчах НХЛ между «Сан Хосе» и «Нэшвиллом» 7 и 8 октября в Праге. Хоккеисты уже прибыли в столицу Чехии.

«К сожалению, это произошло»: Гашек о приезде российских игроков НХЛ в Прагу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К сожалению, это произошло. Согласно законам Евросоюза, которые в данном случае превосходят наши, когда они приезжают из другой страны ЕС, мы должны их впускать. Исключение одно — если только для нас возникнет неминуемая опасность. Мы могли остановить их в аэропорту, только если бы они прилетели из Америки напрямую в Прагу. К сожалению, получилось вот так», — написал Гашек в своей соцсети.

В составах команд НХЛ участие в матчах в Праге примут российские нападающие Евгений Свечников и Яков Тренин.

Напомним, ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала.

Хоккей,Яков Тренин,Евгений Свечников,Доминик Гашек,ЕС,
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