Это очень странно: иностранцы о новой причуде Овечкина

Согласно его собственному признанию, Алекс Овечкин является очень суеверной личностью. Перед матчами он всегда ест одно и то же блюдо, следует одной и той же рутине, и иногда кусает людей.

Фото: Inoprosport Inoprosport

Кроме того, он всегда одинаково празднует свои голы (в честь ушедшего из жизни брата).

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Во время похода «Кэпиталз» за Кубком Стэнли в 2018 году, Ови, стараясь не отпугнуть удачу, даже следил за тем, чтобы его стул во время общения с прессой всегда стоял в одном и том же месте.

Такой же подход он использует и в обращении со своей амуницией. Например, капитан «Кэпиталз» всегда завязывает коньки желтыми шнурками, носит один и тот же нагрудник и всегда одним способом обматывает клюшку.

Вот только во вторник он этой традиции изменил. Во время занятия в рамках тренировочного лагеря «Кэпиталз», Ови представил новую, приводящую в замешательство обмотку. Обычно Овечкин берет шайбу, трет ее о белую клейкую ленту, нанесенную на клюшку, и потом заматывает все сверху черным. Но в этот день он зачем-то оставил на крюке белую полосу. Это подметил фотограф RMNB Алан Доббинс.

После беседы с несколькими экспертами НХЛ по хоккейному обмундированию, мотивы нанесения белой полосы на черный крюк остаются непонятными.

«Это очень странно, - отметил Мэтт Стафопулос из GearGeek.com, когда увидел данные фото. – Возможно, он просто хочет, чтобы его клюшка выглядела более эффектно. Не исключаю, что есть и какая-то особенная причина, но, признаюсь, я не уверен».

Человек, видео которого с объяснением фирменной обмотки Овечкиным клюшек собрало на YouTube 425 тысяч просмотров, тоже пришел в замешательство.

«Мне кажется, здесь может иметь место попытка сбить с толку вратаря при том, что нижняя граница полоски оказывается примерно в том же месте, где на клюшку ложится шайба, - ответил он. – Но, скорее, он просто дурачится. После того как ты одним способом обмотаешь несколько тысяч клюшек, уверен, тебе становится скучно».

Подводя итог – как знать… быть может, эта полоска действительно служит тому, чтобы ухудшить видение вратарю в момент броска. Или является своеобразным измерительным средством во время тренировок, чтобы видеть, на какую часть крюка чаще всего попадает шайба у Ови. А возможно, Овечкин попросту проиграл спор педанту в этом деле Евгению Кузнецову, который одно время даже играл с дыркой посреди крюка.

Какой бы ни была причина, надо отметить, что обмотка Александром Овечкиным клюшек вот уже много лет привлекает повышенное внимание как хоккейных болельщиков, пытающихся раскрыть секрет его блестящего умения забивать голы, так и хоккеистов, старающихся повторить его успехи на льду.