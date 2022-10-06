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1 час назад

Федерация хоккея Эстонии разрешила россиянам выступать в национальном чемпионате

Газета.Ru

Федерация хоккея Эстонии приняла решение разрешить российским спортсменам, выступающим в турнирах под ее эгидой, продолжить выступать за свои клубы. Об этом сообщает портал Pohjarannik.

Эстония разрешила россиянам выступать в национальном чемпионате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы сказали нашим командам, что если люди находятся в Эстонии, они имеют право находиться в Эстонии, то мы в этом случае не будем запрещать им выступать в чемпионате Эстонии. По моему мнению, запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях - не задача спортивной федерации, ответственность в этом вопросе должно взять на себя государство", - заявил глава Федерации хоккея Эстонии Рауно Паурас.

Как отмечает Sports.ru, большинство российских игроков защищают цвета клуба "Эверест", который тренирует Александр Сметанин.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек выразил свое возмущение тем фактом, что власти Чехии не смогли помешать приезду в Прагу российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей,Александр Сметанин,Доминик Гашек,
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