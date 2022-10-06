Эстония разрешила россиянам выступать в национальном чемпионате

"Мы сказали нашим командам, что если люди находятся в Эстонии, они имеют право находиться в Эстонии, то мы в этом случае не будем запрещать им выступать в чемпионате Эстонии. По моему мнению, запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях - не задача спортивной федерации, ответственность в этом вопросе должно взять на себя государство", - заявил глава Федерации хоккея Эстонии Рауно Паурас.