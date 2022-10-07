Обладатель Кубка Стэнли одной фразой оценил прилет россиян из НХЛ в Чехию

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter высказался о прилете российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Чехию для участия в европейской серии матчей лиги.

Спортсмен написал фразу «к сожалению, они приехали». Он обратил внимание на то, что согласно законам Европейского союза если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их.

«Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.