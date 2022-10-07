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37 минут назад

Обладатель Кубка Стэнли одной фразой оценил прилет россиян из НХЛ в Чехию

Lenta.ru

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter высказался о прилете российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Чехию для участия в европейской серии матчей лиги.

Обладатель Кубка Стэнли одной фразой оценил прилет россиян из НХЛ в Чехию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Спортсмен написал фразу «к сожалению, они приехали». Он обратил внимание на то, что согласно законам Европейского союза если россияне прибыли в Прагу из другого государства ЕС, власти страны не могут не впустить их.

«Мы могли бы остановить их в аэропорту по прибытии из США», — посчитал Гашек.

22 сентября сообщалось, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября клубы должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составах команд играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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