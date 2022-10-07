Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Умер автор идеи вратарской хоккейной маски Дэйв Драйден

ТАСС

Старший брат участника Суперсерии 1972 года Кена Драйдена, разработчик современной хоккейной вратарской маски Дэйв Драйден умер на 82 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба "Баффало", за который Драйден выступал на протяжении четырех лет.

Умер автор идеи вратарской хоккейной маски Дэйв Драйден
Фото: nhl.runhl.ru

Дэйв Драйден выступал за "Баффало" с 1970 по 1974 год. В составе клуба он провел 122 матча, в том числе и первую встречу плей-офф в истории команды. 20 марта 1971 года во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем" впервые в НХЛ братья противостояли друг другу в воротах.

Всего в НХЛ Дэйв Драйден провел 203 матча. Помимо "Баффало", он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" и "Эдмонтон". Также на его счету 243 игры во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В ворота Дэйва Драйдена свою первую шайбу в профессиональной карьере забросил Уэйн Гретцки.

Дэйв Драйден участвовал в разработке и представлении современной вратарской маски из стекловолокна с защитой для лица в виде клетки. После окончания карьеры он продолжал работать над усовершенствованием экипировки хоккеистов, сосредоточившись на повышении безопасности.

Кен Драйден является шестикратным обладателем Кубка Стэнли. Он защищал ворота сборной сборной Канады в четырех из восьми матчей Суперсерии 1972 года.

Хоккей,Уэйн Гретцки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители