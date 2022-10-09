IIHF призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады

"Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении нескольких десятилетий и возможные присвоения средств из канадских трастовых фондов, IIHF необходимо принять меры", - заявила президент североамериканского отделения Всемирной ассоциации союза хоккеистов Сандра Слейтер.

Ранее канадский нападающий Джейк Виртанен, проведший последний сезон в составе московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге и недавно оправданный по делу об изнасиловании в Канаде в 2018 году, остался на пробном контракте в составе клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз".