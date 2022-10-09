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5 часов назад

IIHF призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады

Газета.Ru

Североамериканское отделение Всемирной ассоциации союза хоккеистов (WAIPU) сделало заявление, согласно которому Федерация хоккея Канады нарушает устав IIHF. WAIPU призвало IIHF незамедлительно принять меры.

IIHF призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады
Фото: ReutersReuters

"Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении нескольких десятилетий и возможные присвоения средств из канадских трастовых фондов, IIHF необходимо принять меры", - заявила президент североамериканского отделения Всемирной ассоциации союза хоккеистов Сандра Слейтер.

Текст заявление опубликовало издание Globalnews.ca со ссылкой на письмо, отправленное WAIPU в IIHF.

Ранее канадский нападающий Джейк Виртанен, проведший последний сезон в составе московского "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге и недавно оправданный по делу об изнасиловании в Канаде в 2018 году, остался на пробном контракте в составе клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерз".

Хоккей,Джейк Виртанен,Спартак,
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