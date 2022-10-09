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41 минуту назад

"Сент-Луис" отправил россиянина Александрова в Американскую хоккейную лигу

Газета.Ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил, что нападающий Никита Александров будет выступать за фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

"Сент-Луис" отправил Александрова в Американскую хоккейную лигу
Фото: nhl.comnhl.comnhl.comnhl.com

Форвард начнет сезон в «Спрингфилд Тандербердс».

«Сент-Луис» выбрал 22-летнего россиянина во втором раунде драфта-2019 под 62-м общим номером. Александров записал на свой счет две заброшенные шайбы в пяти предсезонных матчах НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» выставил на драфт отказов российского нападающего Клима Костина.

Также на драфт отказов были выставлены еще два хоккеиста «блюзменов» — Мартин Фрк и Мэттью Хаймор.

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте в 2017 году. Сезоны 2017/18 и 2018/19 полностью нападающий провел в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» «Сан-Антонио Рэмпэйдж» из АХЛ. Игрок дебютировал в НХЛ 16 ноября 2019 года в матче против «Анахайм Дакс».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Костин набрал 9 (4+5) очков в 40 играх.

Хоккей,Мэттью Хаймор,Никита Александров,Мартин Фрк,Клим Костин,
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