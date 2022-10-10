Клуб НХЛ «Тампа» отстранил защитника Коула, подозреваемого в домогательствах

Клуб НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» отстранил от работы с командой защитника Иана Коула, против которого в социальных сетях были выдвинуты обвинения в домогательствах, сообщает Sportsnet.

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Как отмечается, 33 летний хоккеист будет отстранен до получения результатов расследования, которое проводит НХЛ.

— Клуб полностью сотрудничает с лигой, других комментариев не последует. Наша организация очень серьезно относится к этим обвинениям, — говорится в заявлении «Лайтнинг».

Одна из пользовательниц соцсетей обвинила Коула в домогательствах, она утверждает, что инцидент произошел, когда они учились в старшей школе, а Коул уже выступал в НХЛ.

— Я очень серьезно отношусь к обвинениям, выдвинутым против меня сегодня в анонимном твите. Жду возможности очистить свое имя и продемонстрировать НХЛ и «Тампе», что эти обвинения необоснованны, — говорится в заявлении игрока.