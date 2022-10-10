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51 минуту назад

Клуб НХЛ «Тампа» отстранил защитника Коула, подозреваемого в домогательствах

Матч ТВ

Клуб НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» отстранил от работы с командой защитника Иана Коула, против которого в социальных сетях были выдвинуты обвинения в домогательствах, сообщает Sportsnet.

Клуб НХЛ «Тампа» отстранил защитника Коула, подозреваемого в домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается, 33 летний хоккеист будет отстранен до получения результатов расследования, которое проводит НХЛ.

— Клуб полностью сотрудничает с лигой, других комментариев не последует. Наша организация очень серьезно относится к этим обвинениям, — говорится в заявлении «Лайтнинг».

Одна из пользовательниц соцсетей обвинила Коула в домогательствах, она утверждает, что инцидент произошел, когда они учились в старшей школе, а Коул уже выступал в НХЛ.

— Я очень серьезно отношусь к обвинениям, выдвинутым против меня сегодня в анонимном твите. Жду возможности очистить свое имя и продемонстрировать НХЛ и «Тампе», что эти обвинения необоснованны, — говорится в заявлении игрока.

Коул перешел в «Тампу» летом, подписав однолетний контракт. Ранее защитник играл в НХЛ за «Сент Луис», «Питтсбург», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В лиге он провел 670 матчей, в которых набрал 165 очков (29+136).

Хоккей,Иан Коул,
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