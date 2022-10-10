Кукконен заявил, что играть в России сейчас ненормально

Финский хоккеист Лассе Кукконен высказался о соотечественниках, выступающих в России. Федерация хоккея Финляндии отказалась вызывать в национальную сборную игроков, которые будут играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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41-летний защитник в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард».

«Не хочу прямо осуждать финнов, выступающих в России. Каждый самостоятельно принимает решение. Однако сейчас это не совсем нормально.

Ситуация в мире тоже не совсем нормальная, и спорт не является чем-то вне этой ситуации. При этом каждый принимает собственные решения и несет за них ответственность. Конечно, они имеют некоторые последствия, как, например, в случае со сборной», — приводит слова финна Ilta-Sanomat.

Ранее чешский экс-хоккеист финского «Йокерита» Давид Скленичка, ныне выступающий за шведский «Брюнесе», заявил, что был счастлив покинуть КХЛ