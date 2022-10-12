Овечкин о 18-м сезоне в НХЛ: не могу в это поверить

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, передает официальный сайт лиги.
«Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — сказал Овечкин.
Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров. На его счету 780 голов. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 114 голов.
Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.
Ранее хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» рискует стать главным разочарованием в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).