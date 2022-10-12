Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Овечкин о 18-м сезоне в НХЛ: не могу в это поверить

Газета.Ruиещё 1

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поделился ожиданиями от нового сезона, передает официальный сайт лиги.

Овечкин о 18-м сезоне в НХЛ: не могу в это поверить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас для нас очень важно каждое очко. Мы будем стараться побеждать в каждой встрече. Мой 18-й сезон в НХЛ? Я до сих пор не могу в это поверить. Время летит», — сказал Овечкин.

Перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин занимает третье место в гонке бомбардиров. На его счету 780 голов. Следующая его цель — Горди Хоу, который за всю карьеру забросил 801 шайбу. До Грецки россиянину остается оформить 114 голов.

Первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 октября против клуба «Бостон Брюинз». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

Ранее хоккейный аналитик Виктория Матиаш выразила мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» рискует стать главным разочарованием в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители