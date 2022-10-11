Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Глава Федерации хоккея Канады ушел в отставку из-за секс-скандалов

Российская Газета

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) на своем официальном сайте объявила об уходе в отставку президента организации Скотта Смита.

Глава Федерации хоккея Канады ушел в отставку из-за секс-скандалов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

И это еще не все. В отставку уйдет весь совет директоров Hockey Canada. Это произойдет после того, как будет сформирован новый состав совета. В то же время члены прежнего состава переизбираться не будут.

Пока не состоится назначение нового президента, руководить федерацией будет специально созданный управляющий комитет.

Этот массовый исход не только правления Hockey Canada, но и многочисленных спонсоров организации связан с секс-скандалами, которые связываются с Федерацией хоккея Канады. Речь идет молодежных сборных Канады на чемпионатах мира 2003 и 2018 года. Игроки этих команд участвовали в групповых изнасилованиях, а Федерация хоккея Канады, зная об этих фактах, их тщательно скрывала.

Хоккей,Скотт Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители