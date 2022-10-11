Глава Федерации хоккея Канады ушел в отставку из-за секс-скандалов

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) на своем официальном сайте объявила об уходе в отставку президента организации Скотта Смита.
И это еще не все. В отставку уйдет весь совет директоров Hockey Canada. Это произойдет после того, как будет сформирован новый состав совета. В то же время члены прежнего состава переизбираться не будут.
Пока не состоится назначение нового президента, руководить федерацией будет специально созданный управляющий комитет.
Этот массовый исход не только правления Hockey Canada, но и многочисленных спонсоров организации связан с секс-скандалами, которые связываются с Федерацией хоккея Канады. Речь идет молодежных сборных Канады на чемпионатах мира 2003 и 2018 года. Игроки этих команд участвовали в групповых изнасилованиях, а Федерация хоккея Канады, зная об этих фактах, их тщательно скрывала.