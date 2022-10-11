Глава Федерации хоккея Канады ушел в отставку из-за секс-скандалов

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) на своем официальном сайте объявила об уходе в отставку президента организации Скотта Смита.

И это еще не все. В отставку уйдет весь совет директоров Hockey Canada. Это произойдет после того, как будет сформирован новый состав совета. В то же время члены прежнего состава переизбираться не будут.

Пока не состоится назначение нового президента, руководить федерацией будет специально созданный управляющий комитет.