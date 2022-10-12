Хоккеист Панарин набрал 250-е очко за "Рейнджерс" в матче с "Тампой"

Российский нападающий Артемий Панарин набрал 250-е очко за "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампой-Бэй Лайтнинг". Панарин записал на свой счет голевую передачу, он помог отличиться Мике Зибанеджаду и вывести команду вперед, сделав счет 2:1. Российский нападающий в НХЛ до "Рейнджерс" также выступал за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс". В межсезонье 2019 года Панарин оказался в статусе свободного агента и заключил контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в $81,5 млн. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Виталий Кравцов получил травму в первом матче нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором его команда встречается с "Тампой-Бэй Лайтнинг". В первом периоде Кравцов столкнулся у борта с защитником "Тампы" Виктором Хедманом. Изначально показалось, что повреждение не было серьезным, однако хоккеист не сумел продолжить матч и на льду во втором периоде не появился.