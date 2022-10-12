"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в матче НХЛ. Панарин и Кучеров набрали очки

"Нью-Йорк Рейнджерс" в среду победил "Тампу" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Рейнджерс" дубль оформил Мика Зибанежад (24-я и 46-я минуты), второй гол он забил с передачи российского нападающего Артемия Панарина; также отличился Барклай Гудроу (51). У "Тампы" шайбу забросил Стивен Стэмкос (30), которому ассистировал россиянин Никита Кучеров.

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. Его соотечественник Андрей Василевский, представляющий "Тампу", сделал 36 сейвов. Нападающий "Рейнджерс" Виталий Кравцов не смог завершить встречу из-за травмы, выступающие за "Тампу" защитник Михаил Сергачев и форвард Владислав Наместников очков не набрали.

Встреча "Рейнджерс" - "Тампа" стала первой игрой текущего регулярного чемпионата в Северной Америке. Сезон-2022/23 стартовал матчами между "Нэшвиллом" и "Сан-Хосе" в Праге 7 и 8 октября.