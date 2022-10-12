Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в матче НХЛ. Панарин и Кучеров набрали очки

ТАСС

"Нью-Йорк Рейнджерс" в среду победил "Тампу" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в матче НХЛ. Панарин и Кучеров набрали очки
Фото: ТАССТАСС

В составе "Рейнджерс" дубль оформил Мика Зибанежад (24-я и 46-я минуты), второй гол он забил с передачи российского нападающего Артемия Панарина; также отличился Барклай Гудроу (51). У "Тампы" шайбу забросил Стивен Стэмкос (30), которому ассистировал россиянин Никита Кучеров.

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. Его соотечественник Андрей Василевский, представляющий "Тампу", сделал 36 сейвов. Нападающий "Рейнджерс" Виталий Кравцов не смог завершить встречу из-за травмы, выступающие за "Тампу" защитник Михаил Сергачев и форвард Владислав Наместников очков не набрали.

Встреча "Рейнджерс" - "Тампа" стала первой игрой текущего регулярного чемпионата в Северной Америке. Сезон-2022/23 стартовал матчами между "Нэшвиллом" и "Сан-Хосе" в Праге 7 и 8 октября.

В следующем матче "Рейнджерс" 14 октября сыграют в гостях против "Миннесоты", "Тампа" 15 октября на выезде встретится с "Коламбусом".

Хоккей,Виталий Кравцов,Михаил Сергачев,Игорь Шестеркин,Стивен Стэмкос,Владислав Наместников,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители