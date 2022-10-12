Ушел из жизни ветеран омского хоккея

Вчера, 12 октября, в возрасте на 72-м году жизни скончался один из самых популярных игроков омского хоккейного клуба семидесятых годов Станислав Рубан, сообщили в пресс-службе «Авангарда» .

В сезонах 1970-1980 он выступал за омские команды «Каучук» «Химик» и «Шинник», провел около 400 матчей, забросил 114 шайб. Работал тренером в СК «Шинник», СК «Авангард». Воспитал известного нападающего Александра Нестерова – двукратного чемпиона страны, обладателя Кубка европейских чемпионов.

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