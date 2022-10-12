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1 час назад

Ушел из жизни ветеран омского хоккея Станислав Рубан

Новый Омск

Вчера, 12 октября, в возрасте на 72-м году жизни скончался один из самых популярных игроков омского хоккейного клуба семидесятых годов Станислав Рубан, сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Ушел из жизни ветеран омского хоккея
Фото: Новый ОмскНовый Омск

В сезонах 1970-1980 он выступал за омские команды «Каучук» «Химик» и «Шинник», провел около 400 матчей, забросил 114 шайб. Работал тренером в СК «Шинник», СК «Авангард». Воспитал известного нападающего Александра Нестерова – двукратного чемпиона страны, обладателя Кубка европейских чемпионов.

Редакция «НО» приносит соболезнования родным и близким Станислава Григорьевича.

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Хоккей,Александр Нестеров,ХК Авангард,
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