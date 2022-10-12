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1 час назад

Скорая отказалась забирать хоккеиста с матча МХЛ

Елена Прошина

Старший тренер хоккейного клуба «Толпар» Владимир Потапов рассказал, что во время матча регулярного чемпионата МХЛ против «Сибирских Снайперов» одного из игроков отказались увозить на скорой помощи. Слова тренера приводит официальный сайт хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Скорая отказалась забирать хоккеиста с матча МХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты. С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание!», – рассказал Потапов.

Тренер также добавил, что сейчас Табатадзе находится под наблюдением врачей «Толпара». Городские медики вызваны, команда ждёт результатов обследования.

Ранее к основному составу хоккейного клуба «Салават Юлаев» присоединился новый вратарь.

Хоккей,Владимир Потапов,Салават Юлаев,
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