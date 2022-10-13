В Москве открыли мемориальную доску Всеволода Боброва

В Москве открыли мемориальную доску, посвященную Всеволоду Боброву. Она установлена на доме, где когда-то жил великий спортсмен и тренер, капитан сборных СССР по футболу и хоккею
Участники церемонии рассказали, каким они запомнили Всеволода Боброва, и возложили цветы к мемориальной доске.
«Сегодня большой праздник, потому что мы чествуем величайшего спортсмена. То, что сделал Всеволод Михайлович, повторить нельзя. Быть капитаном и лидером одновременно в футболе и хоккее — это практически невозможно. Наша главная задача — именно на таких именах, как Бобров, воспитывать молодых ребят. Он был прекрасным тренером. Мне посчастливилось с ним работать, когда мы вместе с разбили миф о непобедимости канадцев. Он нас вел в бой. Светлая память этому человеку», — сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
В свою очередь, почетный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов отметил, что навсегда запомнил слова Боброва о том, что надо понимать душу спортсмена.
«Он сам изнутри знал, что такое спорт, как нужно отдаваться и что надо сказать в трудные моменты игрокам, которыми он руководил. В 1972 году мы играли в Канаде первый матч Суперсерии. Обычно тренеры того времени, когда приходили в раздевалку, ругали и общались на повышенных тонах. А Всеволод Михайлович в перерыве зашел и спокойно сказал: «Ребята, что вы делаете? Вы не играете в свой хоккей. Играйте в пас друг на друга». Мы вышли и впервые в истории обыграли канадских профессионалов. Именно благодаря Боброву мы закладывали успехи нашего хоккея, он делал первые шаги», — добавил он.
Президент КХЛ Алексей Морозов поблагодарил клуб за организацию мероприятия. Он подчеркнул, что руководители ЦСКА и города Москвы сделали очень нужное дело.
«Это важно для юного поколения хоккеистов и футболистов. Я помню, как маленьким гулял в Москве с родителями по Кутузовскому проспекту и, если видел памятную доску на доме, всегда спрашивал у родителей, кто это такой. Теперь мальчишки точно так же будут спрашивать о Боброве. Это показывает отношение ЦСКА к своим ветеранам», — сказал Морозов.
С 2011 года компания «Роснефть» поддерживает ЦСКА, уделяя большое внимание развитию и популяризации хоккея в стране, а также поддержке ветеранов армейского хоккея. За это время ЦСКА дважды выигрывал Кубок Гагарина и четыре раза становился чемпионом страны.