В Москве открыли мемориальную доску Всеволода Боброва

«Он сам изнутри знал, что такое спорт, как нужно отдаваться и что надо сказать в трудные моменты игрокам, которыми он руководил. В 1972 году мы играли в Канаде первый матч Суперсерии. Обычно тренеры того времени, когда приходили в раздевалку, ругали и общались на повышенных тонах. А Всеволод Михайлович в перерыве зашел и спокойно сказал: «Ребята, что вы делаете? Вы не играете в свой хоккей. Играйте в пас друг на друга». Мы вышли и впервые в истории обыграли канадских профессионалов. Именно благодаря Боброву мы закладывали успехи нашего хоккея, он делал первые шаги», — добавил он.