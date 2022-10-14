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58 минут назад

Первая шайба в сезоне Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Аризону" в НХЛ

Газета.Ruиещё 4

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе "пингвинов" 3 (1+2) очка набрал капитан команды Сидни Кросби. Теперь на счету канадца 1412 (518+894) очков. Таким образом, Кросби вышел на 20-е место по очкам в НХЛ, обойдя капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина (1410).

Первая шайба в сезоне Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Аризону" в НХЛ
Фото: Gene J. Puskar/APGene J. Puskar/AP

Также за "Питтсбург" забивали Джейсон Цукер, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Каспери Капанен и Евгений Малкин. Для российского хоккеиста это первая шайба в сезоне. У проигравшей команды шайбы забросил Ник Ритчи.

Ранее владелец "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис сообщил, что легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки планирует ездить со столичной командой по мере того, как Александр Овечкин будет приближаться к его рекорду по голам в НХЛ. Перед стартом нового сезона НХЛ Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. На его счету 780 голов.

Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. Чтобы превзойти достижение Гретцки, россиянину остается оформить 114 голов.

Хоккей,Джейк Гюнцель,Брайан Раст,Джейсон Цукер,Каспери Капанен,Тед Леонсис,Уэйн Гретцки,Евгений Малкин,Александр Овечкин,
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