Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
42 минуты назад

Провальный старт сезона: Кросби обошел Овечкина по карьерным очкам

Газета.Ru

Александр Овечкин снова не смог ни забить, ни сделать голевую передачу, а его «Вашингтон» уступил на выезде «Торонто». Артемий Панарин выдал блестящий матч против «Миннесоты» Кирилла Капризова, став первой звездой дня. Евгений Малкин забил свой первый гол в первом же матче. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

Провальный старт: Кросби обошел Овечкина по карьерным очкам
Фото: ReutersReuters

»Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

Видео дня

Встреча «Торонто» и «Вашингтона» была примечательной по многим причинам. Первая в сезоне битва двух лучших снайперов: капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин является лучшим голеадором поколения, а лидер «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с 60 голами стал лучшим снайпером прошлого чемпионата и вообще выиграл «Харт Трофи» как MVP сезона.

Эти команды, безусловно, являются претендентами на участие в Кубке Стэнли, и невыход в плей-офф будет расценен как провал, но при этом в первых встречах сезона каждая из них уступила, подойдя к очному противостоянию с нулем в графе «очки».

Ну и, конечно, дополнительной интриги придавало первое появление в воротах «листьев» россиянина Ильи Самсонова, который подписал с «Торонто» контракт летом после трех сезонов в составе «Вашингтона». Причем «столичные» просто не стали предлагать ему новый контракт, решив полностью сменить вратарскую бригаду.

«Очень много эмоций в первом периоде. Первая игра за «Лифс», еще и против моей бывшей команды. Я наслаждаюсь этим. Сейчас на наших лицах улыбки — мы выиграли важную игру, все прекрасно, — сказал Самсонов после матча в интервью. — Фанаты были просто невероятными! Так громки! Я наслаждаюсь игрой здесь».

«Торонто» начал встречу с места в карьер, и уже на седьмой минуте Джон Таварес с дальней штанги переправил шайбу в пустые ворота после идеальной передачи Моргана Райлли.

Хозяева вообще доминировали по игре в первой 20-минутке. По броскам «Мэйпл Лифс» имели почти двукратный перевес: 21-11. Вот только на табло к первой сирене цифры были в пользу соперников.

Сначала Ник Дауд трансформировал в ответную шайбу красивую комбинацию, а затем Маркус Юханссон смог отличиться, буквально прошив броском Самсонова, сыгравшего в том эпизоде не лучшим образом.

В дальнейшем игра пошла куда более равная, но в ней подопечным Шелдона Кифа удалось все перевернуть. Уже в начале второго периода Райлли отдал под чужую синюю линию Алексу Керфуту, а тот проникающим пасом нашел Калле Ярнкрука, который в касание переправил шайбу в ворота. В том эпизоде шведский форвард, впервые отличившийся в синей джерси после подписания с «Торонто» летом четырехлетнего контракта, убежал от Дмитрия Орлова.

Смогли забросить хозяева один раз и в третьем периоде. Марк Джиордано выстрелил могучим щелчком от синей линии, а Мэттьюс сделал на лету легчайшее касание клюшкой, эфемерно изменив траекторию полета шайбы и пробив Чарли Линдгрена.

Этого «Торонто» хватило для первой победы в сезоне, хотя в последние пять минут матча «Кэпс» дважды играли в большинстве, причем заканчивали встречу в формате 6 на 4. Однако оборонялись «кленовые листья» героически, заблокировав несколько опасных бросков.

В итоге Самсонов провел удачную встречу, отразив 24 из 26 бросков по своим воротам, а Овечкин, как и его партнеры по «Вашингтону» Орлов и Евгений Кузнецов, ушел со льда без набранных очков. Все трое заработали по -1 в показатель полезности. При этом Ови четыре раза бросил в створ и провел столько же силовых приемов. Аналогичная статистика и у защитника, причем Орлов один из своих хитов совершил очень эффектно: поймав оппонента на открытом льду в своей зоне на «мельницу».

«Вашингтон» не смог набрать очков в таблицу в двух стартовых играх сезона, а Овечкин в них не разжился ни единым баллом за результативность. Еще чуть-чуть, и команда попадет под шквал критики. Следующую встречу команда Питера Лавиолетта проведет в ночь на воскресенье в гостях против «Монреаля». Именно «Канадиенс» ранее нанесли поражение «Торонто».

«Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:7

Интересным для российских болельщиков было противостояние в Сент-Поле, где «Миннесота» открывала свой сезон домашней встречей против «Рейнджерс», которые уже успели «хлопнуть» не кого-нибудь, а «Тампа-Бэй». Ну и, конечно же, привлекало внимание сражение Кирилла Капризова с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным.

Но сражения как такового не получилось. Первое же удаление «дикарей» в начале встречи обернулось для них пропущенной шайбой. Разыграли «рейнджеры» очень красиво: Панарин отдал Мике Зибанежаду в левый круг вбрасывания, а швед, сымитировав бросок в касание, перевел на дальнюю штангу Крису Крайдеру, который не промахнулся мимо пустого угла.

К этому подопечные Жерара Галлана добавили еще два взятия ворот в равных составах в концовке первого отрезка. Сначала Панарин и Алексис Лафренье вывели на результативный бросок защитника Адама Фокса, а затем уже сам россиянин после передачи Лафренье из-за ворот бросил над плечом Марк-Андре Флери.

Гол Матса Зукарелло в большинстве с передачи Капризова в начале второй трети матча мог запустить камбэк «Уайлд», но вместо этого Филип Хитил вернул перевес «синерубашечников» в три шайбы, а в голевой перестрелке третьего периода они смогли увеличить преимущество до 7:3.

В составе «Миннесоты» дублем смог отметиться Мэтт Болди, а Панарин сделал свой третий голевой пас в матче, выведя на первый результативный бросок в форме нью-йоркцев подписанного ими летом Винсента Трочека.

Шестеркин провел очень добротную встречу в воротах гостей, совершив 33 сейва, а Панарин с 4 (1+3) очками и показателем полезности +2 стал первой звездой не только встречи, но и всего игрового дня в НХЛ.

Для Капризова же игра обернулась сущим кошмаром. Да, он набрал первое очко голевым пасом в большинстве, но в равных составах действия его звена были ужасными, что привело к показателю полезности -4.

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотис» — 6:2

Еще более знаковым получился дебютный матч «Питтсбурга». В нем капитан команды Сидни Кросби начал свой 18-й сезон в джерси «пингвинов», побив рекорд великого Марио Лемье!

Кросби и стал главным героем встречи, быстро открыв в ней счет и оформив в итоге 1+2. И эти три очка тоже получились важными: благодаря им Кид Сид сначала сравнялся, а затем и обошел Овечкина по карьерному показателю «гол+пас». Так или иначе, их противостояние длится всю карьеру, главных звезд поколения все время сравнивают. В какой-то момент Овечкин опережал много лечившегося канадца аж на 100 баллов, но теперь у Кросби 1412 очков против 1410.

Не ушел со льда с пустыми руками в матче, где его команда нанесла 53 броска в створ и забросила шесть шайб, и Евгений Малкин. Драматично подписавший летом в последний день перед выходом на рынок свободных агентов новый контракт с клубом россиянин забросил во втором периоде красивую шайбу бэкхендом с дальнего пятака. В итоге именно Малкина признали второй звездой встречи. На его счету также пять бросков и полезность +2.

Также надо отметить, что трио Кросби — Малкин — Крис Летанг вышло на лед вместе в 17-м сезоне кряду, что является повторением рекорда за всю историю НХЛ для троих одноклубников!

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» — 5:3

Уверенно разбив в первом матче после завоевания Кубка Стэнли «Чикаго» (5:2), «Колорадо» уже на следующий день столкнулся с соперником иного калибра, пусть и снова на своем льду.

И «Калгари», сам претендующий в этом сезоне на главный трофей, на этом этапе оказался «лавине» не по зубам. «Флэймз» уже на второй минуте пропустили первыми, но затем играли вдохновенно и отгрузили в ворота сменщика Александра Георгиева чеха Павла Францоуза пять шайб, прежде чем Нэтан Маккиннон и отличившийся накануне дублем Валерий Ничушкин смогли подсластить горечь поражения «Колорадо».

Остальные матчи

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2

«Баффало Сейбрз» — «Оттава Сенаторз» — 4:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» — 1:3

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» — 1:4

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:0

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сиэтл Кракен» — 1:4

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов стал второй звездой победной встречи своей команды с «Нью-Джерси», отметившись двумя голевыми передачами и показателем полезности +4.

Сергей Бобровский победил Илью Сорокина в противостоянии российских вратарей, принеся «Флориде» выездную победу над «Айлендерс». На счету победителя 32 сейва, Сорокин парировал 27 бросков. Последнюю шайбу «Пантерз» провели в пустые ворота.

Хоккей,Статьи,Мэтт Болди,Питер Лавиолетт,Алексис Лафренье,Алекс Керфут,Чарли Линдгрен,Марк Джиордано,Жерар Галлан,Адам Фокс,Маркус Юханссон,Крис Крайдер,Игорь Шестеркин,Илья Самсонов,Марио Лемье,Морган Райлли,Джон Таварес,Александр Георгиев,Иван Проворов,Крис Летанг,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Евгений Малкин,Артемий Панарин,Валерий Ничушкин,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Сергей Бобровский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители