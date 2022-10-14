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1 час назад

«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Автомобилисту» в серии буллитов

Чемпионат.comиещё 6

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

«Ак Барс» потерпел пятое поражение подряд
Фото: АНТОН БАСАНАЕВ, PHOTO.KHL.RUАНТОН БАСАНАЕВ, PHOTO.KHL.RU

На 17-й минуте Михаил Глухов вывел казанскую команду вперёд. На 31-й минуте Денис Баранцев сумел сравнять счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ефим Гуркин и Данил Романцев. Победу своей команде в серии буллитов принёс гол Анатолия Голышева.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 16 октября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» 17 октября примет «Амур».

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