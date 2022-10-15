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1 час назад

Передача Андрея Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»

Чемпионат.com

В ночь на 15 октября на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Евгений Свечников. Он отличился за несколько минут до окончания первого периода. Шайба стала для форварда дебютной в нынешнем сезоне НХЛ. После первого периода хозяева вели в счёте. Примечательно, что Андрей и Евгений Свечниковы являются родными братьями.

Хоккей,Андрей Свечников,Каролина Харрикейнз,Евгений Свечников,Себастьян Ахо,
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