Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Сан-Хосе»

В ночь на 15 октября на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал « Каролину Харрикейнз ». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Евгений Свечников. Он отличился за несколько минут до окончания первого периода. Шайба стала для форварда дебютной в нынешнем сезоне НХЛ. После первого периода хозяева вели в счёте. Примечательно, что Андрей и Евгений Свечниковы являются родными братьями.