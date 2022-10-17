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1 час назад

Американское издание The Score об Овечкине: такие игроки приходят раз в жизни клуба

Газета.Ruиещё 2

Американское издание The Score объяснило, почему включило игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент.

The Score объяснило, почему включило Овечкина в топ-100 лучших игроков
Фото: 

«Овечкин — игрок, который приходит в хоккей один раз в жизни клуба. Давайте все сядем и насладимся его погоней за рекордным голом», — говорится в сообщении.

После трех проведенных матчей «Вашингтон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе два очка. Овечкин имеет на своем счету одну результативную передачу.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться ни одной заброшенной шайбой за три проведенных матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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