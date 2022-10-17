The Score объяснило, почему включило Овечкина в топ-100 лучших игроков

Американское издание The Score объяснило, почему включило игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в топ-100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент.
«Овечкин — игрок, который приходит в хоккей один раз в жизни клуба. Давайте все сядем и насладимся его погоней за рекордным голом», — говорится в сообщении.
После трех проведенных матчей «Вашингтон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе два очка. Овечкин имеет на своем счету одну результативную передачу.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться ни одной заброшенной шайбой за три проведенных матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).