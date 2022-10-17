ЦСКА обыграл московское "Динамо"

Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на "ВТБ-Арене".

"Динамо" и ЦСКА провели первый матч в нынешнем розыгрыше чемпионата, в прошлый раз в официальных матчах соперники встречались в плей-офф предыдущего сезона. В четвертьфинальной серии красно-синие на пути к Кубку Гагарина обыграли бело-голубых со счетом 4-0.