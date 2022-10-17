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1 час назад

ЦСКА обыграл московское "Динамо" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

ТАССиещё 2

Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на "ВТБ-Арене".

ЦСКА обыграл московское "Динамо"
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Сергеев (35-я минута), Владислав Каменев (40) и Антон Слепышев (50). У проигравших отличился Егор Мартынов (2).

"Динамо" и ЦСКА провели первый матч в нынешнем розыгрыше чемпионата, в прошлый раз в официальных матчах соперники встречались в плей-офф предыдущего сезона. В четвертьфинальной серии красно-синие на пути к Кубку Гагарина обыграли бело-голубых со счетом 4-0.

Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу подряд и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 25 очками. "Динамо" идет вторым, набрав 29 очков, отрыв от лидирующего петербургского СКА составляет 6 очков.

В следующем матче "Динамо" 20 октября примет ярославский "Локомотив", ЦСКА днем ранее дома встретится с китайским "Куньлунь Ред Стар".

В других матчах игрового дня "Барыс" из Астаны победил нижегородское "Торпедо" (4:1), хабаровский "Амур" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4), магнитогорский "Металлург" победил омский "Авангард" (7:4), нижнекамский "Нефтехимик" оказался сильнее новосибирской "Сибири" (3:2).

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