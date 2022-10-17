ЦСКА обыграл московское "Динамо"

Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в понедельник на "ВТБ-Арене".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Сергеев (35-я минута), Владислав Каменев (40) и Антон Слепышев (50). У проигравших отличился Егор Мартынов (2).
"Динамо" и ЦСКА провели первый матч в нынешнем розыгрыше чемпионата, в прошлый раз в официальных матчах соперники встречались в плей-офф предыдущего сезона. В четвертьфинальной серии красно-синие на пути к Кубку Гагарина обыграли бело-голубых со счетом 4-0.
Подопечные Сергея Федорова одержали пятую победу подряд и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 25 очками. "Динамо" идет вторым, набрав 29 очков, отрыв от лидирующего петербургского СКА составляет 6 очков.
В следующем матче "Динамо" 20 октября примет ярославский "Локомотив", ЦСКА днем ранее дома встретится с китайским "Куньлунь Ред Стар".
В других матчах игрового дня "Барыс" из Астаны победил нижегородское "Торпедо" (4:1), хабаровский "Амур" проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" (2:4), магнитогорский "Металлург" победил омский "Авангард" (7:4), нижнекамский "Нефтехимик" оказался сильнее новосибирской "Сибири" (3:2).