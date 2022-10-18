Овечкин прервал безголевую серию на старте сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: twitter.com/Capitals twitter.com/Capitals

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 6:4. Одержать победу хозяевам помог российский форвард Александр Овечкин. Он совершил две результативные передачи и забросил две шайбы, прервав таким образом безголевую серию, которая продолжалась на протяжении трех первых матчей нового сезона НХЛ.

Овечкина признали первой звездой этой встречи. Она стала 159-й в карьере нападающего в лиге с двумя и более заброшенными шайбами. По этому показателю он занимает второе место в НХЛ, уступая только канадцу Уэйну Гретцки. Он оформил дубль в 189 матчах.