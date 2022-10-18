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25 минут назад

Кузнецова могут дисквалифицировать после грубейшего удара по лицу защитника «Ванкувера»

Чемпионат.comиещё 1

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков проверит грубейший удар нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова по лицу игрока «Ванкувер Кэнакс» Кайла Берроуза на предмет дисквалификации. Россиянин с размаху попал клюшкой по канадцу.

Кузнецова могут дисквалифицировать после грубейшего удара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Кузнецова должны были удалить до конца матча за грубый удар высоко поднятой клюшкой. Вместо этого он остался в игре, помогая «Кэпс» забить три последних гола, включая победный.

Нападающий «Кэпс» получил лишь двухминутное удаление. Из правила 60:

— Любой контакт клюшкой с противником выше плеч запрещён и должен быть наказан малым штрафом.

— Когда игрок заносит или держит какую-либо часть своей клюшки выше плеч и вступает в контакт с шеей, лицом или головой соперника так, что это приводит к травме в виде кровотечения или иным образом, рефери должен оформить двойной малый штраф.

— Когда, по мнению рефери, игрок пытается или преднамеренно наносит травму сопернику, занося или удерживая какую-либо часть своей клюшки над плечами соперника, судья должен ударить нарушившего игрока до конца матча.

Судьи могут пересматривать удаление только в том случае, если на льду зафиксировано удаление крупное, двойное двухминутное или до конца матча — при игре высоко поднятой клюшкой. Минимальные штрафы не могут быть пересмотрены.

Тем не менее Департамент безопасности игроков, несомненно, рассмотрит этот эпизод, чтобы наложить дополнительные санкции», — говорится в сообщении Scouting The Refs.

Хоккей,Евгения Кузнецова,
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