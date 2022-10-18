IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

— Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену, — говорится в заявлении ФХР.