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31 минуту назад

IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщили в ФХР

Матч ТВиещё 2

Международная федерация хоккея (IIHF) не будет дисквалифицировать российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс служба Федерации хоккея России (ФХР).

IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В июле этого года Ничушкин рассказал «Матч ТВ» о претензиях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену, — говорится в заявлении ФХР.

Ничушкин в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо», в финальной серии команда обыграла «Тампу» со счетом 4–2.

Хоккей,Валерий Ничушкин,Всемирное антидопинговое агентство,
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