IIHF сняла с Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) не будет дисквалифицировать российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс служба Федерации хоккея России (ФХР).
В июле этого года Ничушкин рассказал «Матч ТВ» о претензиях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
— Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену, — говорится в заявлении ФХР.
Ничушкин в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли с «Колорадо», в финальной серии команда обыграла «Тампу» со счетом 4–2.