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33 минуты назад

Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза

Sports.ru

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на одну игру.

Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо Берроуза
Фото: Sports.ruSports.ru

Соответствующее решение принял Департамент безопасности игроков НХЛ, рассмотрев эпизод матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Ванкувером» (6:4).

Напомним, во втором периоде форвард «Кэпиталс» получил 2 минуты штрафа за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Кэнакс» Кайла Берроуза.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты игрока удержат 42 162 доллара. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

Хоккей,Евгений Кузнецов,
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