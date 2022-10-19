Уборщица похитила коллекционную шайбу Овечкина

Уборщица устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном посёлке Николина Гора несколько месяцев назад и систематически совершала кражи. После того как хозяйка стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба, она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемую, т. к. часть похищенных вещей уборщица выставила на продажу на популярном сайте объявлений, привязав аккаунт к своему номеру телефона.