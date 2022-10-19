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44 минуты назад

Уборщица похитила коллекционную шайбу Александра Овечкина

Чемпионат.com

Загородный дом популярной российской актрисы Веры Глаголевой, которая скончалась около четырёх лет назад, обворовала домработница, сообщает «Московский комсомолец». Жертвой преступления стала дочь Глаголевой и её первого мужа, режиссёра Родиона Нахапетова.

Уборщица похитила коллекционную шайбу Овечкина
Фото: NHLNHL

Всего было подтверждено шесть случаев воровства. Среди похищенных вещей сумка «Гуччи» стоимостью около 18 тысяч рублей и коллекционная хоккейная шайба нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Уборщица устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном посёлке Николина Гора несколько месяцев назад и систематически совершала кражи. После того как хозяйка стала замечать, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба, она обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили подозреваемую, т. к. часть похищенных вещей уборщица выставила на продажу на популярном сайте объявлений, привязав аккаунт к своему номеру телефона.

Хоккей,Родион Нахапетов,Вера Глаголева,Александр Овечкин,
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