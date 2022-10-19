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1 час назад

Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

Елена Прошина

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги. В частности, он внес в него российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«То, что ты один из самых талантливых игроков лиги, не дает тебе права на халяву. Овечкин — возможно, величайший бомбардир в истории — в прошлом был игроком с грязными наклонностями. Он наносит сильные удары, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к ударам вслепую, коленом в колено и сзади. Из-за этого некоторые называют его актером с дешевыми приемчиками», — написал Хелфрик.

Он напомнил, что Овечкин не раз наносил соперникам серьезные травмы и не раз оказывался дисквалифицирован за это. Самым печальным нарушением, по мнению журналиста, стал инцидент в 2010 году, когда в результате удара со стороны российского хоккеиста Брайан Кэмпбелл врезался в борт и сломал себе ключицу.

Овечкин не забил в пустые ворота на последней минуте матча с «Монреалем»

Также в рейтинг Хелфрика вошли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.

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