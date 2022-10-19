Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

«То, что ты один из самых талантливых игроков лиги, не дает тебе права на халяву. Овечкин — возможно, величайший бомбардир в истории — в прошлом был игроком с грязными наклонностями. Он наносит сильные удары, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к ударам вслепую, коленом в колено и сзади. Из-за этого некоторые называют его актером с дешевыми приемчиками», — написал Хелфрик.