Овечкин попал в рейтинг самых «грязных» игроков НХЛ

Журналист The Hockey Writers Юджин Хелфрик составил рейтинг самых «грязных» игроков Национальной хоккейной лиги. В частности, он внес в него российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«То, что ты один из самых талантливых игроков лиги, не дает тебе права на халяву. Овечкин — возможно, величайший бомбардир в истории — в прошлом был игроком с грязными наклонностями. Он наносит сильные удары, но регулярно заходит слишком далеко, что приводит к ударам вслепую, коленом в колено и сзади. Из-за этого некоторые называют его актером с дешевыми приемчиками», — написал Хелфрик.
Он напомнил, что Овечкин не раз наносил соперникам серьезные травмы и не раз оказывался дисквалифицирован за это. Самым печальным нарушением, по мнению журналиста, стал инцидент в 2010 году, когда в результате удара со стороны российского хоккеиста Брайан Кэмпбелл врезался в борт и сломал себе ключицу.
Также в рейтинг Хелфрика вошли нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути.