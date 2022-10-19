НХЛ попала в тяжелую ситуацию из-за русских

Но без нашей сборной этот турнир не будет иметь смысла.
Тема по Кубку мира, который запланирован на 2024 год, набирает обороты. Напомним, заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли ответил на вопрос об участии России в потенциальном турнире.
Как сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в «Твиттере», специалист сказал, что если нынешний статус-кво [относительно спецоперации России на Украине] останется прежним в феврале 2024 года, то Россия не примет участия в турнире.
Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.
В качестве альтернативного варианта российские спортсмены могут принять участие в турнире в составе европейской сборной.
«На данный момент ситуация такова, что мы не видим причины менять свои решения. Наша позиция при нынешней мировой ситуации ясна. Если будет Кубок мира и вопрос [участия россиян] станет актуальным, мы определим, как международное сообщество будет реагировать на Россию», — заявлял президент Финской федерации хоккея Харри Нуммела.
Конечно, хочется увидеть сборную России на этом турнире, как это было в 2016 году. Тогда турнир имел настоящую ценность, в нём действительно участвовали все сильнейшие команды планеты и лучшие игроки на Земле. Однако сейчас турнир пытаются превратить в какие-то политические игры.
Например, в Европе с нашими не хотят играть, даже если на форме у россиян не будет флага и герба. И это, безусловно, настоящий позор для тех федераций, которые лоббируют данное решение.
Как вообще, к примеру, чемпионат мира или Кубок мира может проходить без топовой сборной и одного из фаворитов на итоговый успех? Это нарушение всех возможных принципов и спортивных постулатов, да и просто отсутствие конкурентной борьбы.
Самое главное и обидное, что спортсменов во всей этой истории сделали крайними, хотя они ни в чём не виноваты и заслужили право демонстрировать своё мастерство на международных аренах. В той же НХЛ даже речи не идёт о том, чтобы дисквалифицировать российских игроков и запретить им участвовать в матчах регулярного чемпионата. Так почему не сделать так же на Кубке мира?
Нет никаких сомнений, что в Северной Америке допустили бы нашу команду до соревнования и сделали бы на этом большую кассу, однако европейцы сейчас вносят свою негативную лепту. Ну что же, пусть играют друг с другом и радуются победам, цена которым ровно ноль. Никакой ценности они представлять не будут, а турнир превратится в филькину грамоту.