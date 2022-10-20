Канадский хоккеист покинул Россию после месяца игры в КХЛ

Голкипер, канадец Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с челябинским «Трактором» спустя месяц выступлений. Согласно публикации на сайте команды, сегодня он покидает Россию.

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«Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.

Напомним, что 28 сентября Федерация хоккея Канады призвала игроков, которые выступают в клубах КХЛ, срочно покинуть Россию. Как отмечал глава МИД страны Адриан Бланшар, хоккеисты, которые решили продолжить сотрудничество с российскими командами, должны объяснить свой выбор перед общественностью. По его словам, в дальнейшем возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными.