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56 минут назад

Канадский хоккеист покинул Россию после месяца игры в команде КХЛ

Никита Бородкин

Голкипер, канадец Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с челябинским «Трактором» спустя месяц выступлений. Согласно публикации на сайте команды, сегодня он покидает Россию.

Канадский хоккеист покинул Россию после месяца игры в КХЛ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Мы благодарим Эндрю за честную работу и желаем успехов в будущем», — заявил генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Савин.

Напомним, что 28 сентября Федерация хоккея Канады призвала игроков, которые выступают в клубах КХЛ, срочно покинуть Россию. Как отмечал глава МИД страны Адриан Бланшар, хоккеисты, которые решили продолжить сотрудничество с российскими командами, должны объяснить свой выбор перед общественностью. По его словам, в дальнейшем возможности по предоставлению консульских услуг могут стать крайне ограниченными.

Отметим, что на тот момент в КХЛ выступали 48 канадцев, из которых 44 находились в российских и белорусских клубах.

Хоккей,Эндрю Хэммонд,Иван Савин,ХК Трактор,
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