Стало известно, почему канадский вратарь Хэммонд покинул "Трактор"

Канадский вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с челябинским клубом по спортивным причинам. Об этом сообщает Metaratings.

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По данным источника, у Хэммонда возник рецидив старой травмы. Этим вызван скорый уход хоккеиста из команды.

Напомним, 20 октября стало известно, что канадец расторгнул контракт с командой после месяца выступлений и покинул Россию. Уточнялось, что соглашение разорвано по инициативе спортсмена. В «Тракторе» поблагодарили канадца за честную работу и пожелали ему успехов в будущем.

Хэммонд перешел в клуб из Челябинска в сентябре 2022 года. За минувший месяц он сыграл два матча, отразив в среднем 85,1 процента бросков.