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2 часа назад

Источник: канадский вратарь Хэммонд покинул "Трактор" по спортивным причинам

Газета.Ruиещё 2

Канадский вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Эндрю Хэммонд расторгнул контракт с челябинским клубом по спортивным причинам. Об этом сообщает Metaratings.

Стало известно, почему канадский вратарь Хэммонд покинул "Трактор"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, у Хэммонда возник рецидив старой травмы. Этим вызван скорый уход хоккеиста из команды.

Напомним, 20 октября стало известно, что канадец расторгнул контракт с командой после месяца выступлений и покинул Россию. Уточнялось, что соглашение разорвано по инициативе спортсмена. В «Тракторе» поблагодарили канадца за честную работу и пожелали ему успехов в будущем.

Хэммонд перешел в клуб из Челябинска в сентябре 2022 года. За минувший месяц он сыграл два матча, отразив в среднем 85,1 процента бросков.

Вратарь также известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиэнс», «Нью-Джерси Дэвилс», «Миннесота Уайлд», «Оттава Сенаторс» и «Колорадо Эвеланш».

Хоккей,Эндрю Хэммонд,ХК Трактор,
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