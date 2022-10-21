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2 часа назад

Панарин вышел на первое место по голам и передачам в НХЛ

Спорт день за днем

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного сезона НХЛ, но его команда на своей площадке уступила «Сан-Хосе» со счетом 3:2. Также в составе хозяев голом отметился нападающий Филип Хитил. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27.

Панарин вышел на первое место по голам и передачам в НХЛ
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отметились защитники Эрик Карлссон и Радим Шимек, а также нападающий Логан Кутюр. Российский нападающий гостей Александр Барабанов не отметился результативными действиями.

Панарин в игре с «Сан-Хосе» набрал 11-е очко (3+8) и повторил рекорд «Рейнджерс», установленный Родом Жильбером в сезоне-1971/72 по количеству очков, набранных в пяти стартовых играх регулярного сезона НХЛ.

Кроме того, Панарин вышел на первое место по количеству набранных очков в текущем сезоне. У ближайшего преследователя нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 10 очков (5+5).

24 октября «Рейнджерс» встретится с «Коламбусом».

Хоккей,Радим Шимек,Игорь Шестеркин,Коннор Макдэвид,Эрик Карлссон,Александр Барабанов,Артемий Панарин,
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