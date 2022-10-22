Тренер "Миннесоты" рассказал о психологическом истощении Капризова

"Мы удвоили его время на льду в овертайме. Я пошел на этот шаг, думая, что, возможно, он просто не может уйти с площадки и что он достаточно восстановился. Но у него психологическое истощение. Надеюсь, победа позволит вздохнуть свободнее и дальше двигаться вперед - не только Капризову, но и всей команде. Нам нужно играть немного более расслабленно", - цитирует Эвасона The Athletic.