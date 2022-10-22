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1 час назад

Тренер "Миннесоты" рассказал о психологическом истощении Капризова

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер "Миннесота Уайлд" Дин Эвасон рассказал о психологической усталости российского нападающего Кирилла Капризова. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс" форвард забросил победную шайбу в овертайме.

Тренер "Миннесоты" рассказал о психологическом истощении Капризова
Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/ReutersChristopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

"Мы удвоили его время на льду в овертайме. Я пошел на этот шаг, думая, что, возможно, он просто не может уйти с площадки и что он достаточно восстановился. Но у него психологическое истощение. Надеюсь, победа позволит вздохнуть свободнее и дальше двигаться вперед - не только Капризову, но и всей команде. Нам нужно играть немного более расслабленно", - цитирует Эвасона The Athletic.

Журналист The Athletic Майкл Руссо ранее прокомментировал заброшенную шайбу Капризова в овертайме матча против "Ванкувер Кэнакс" (4:3 ОТ).

"Мертвецки уставший — с, казалось, смертельно уставшими руками и смертельно уставшими ногами — в конце своей второй длительной смены в овертайме Капризов успешно завершил свою 24-ю минуту на льду, пробив прямо впритирку со штангой и зафиксировал свой пятый гол в овертайме в карьере", — сказал Руссо.

Эта победа стала для "Миннесоты" первой в текущем розыгрыше НХЛ. За предыдущие три матча команда пропустила 20 шайб, забросив всего девять. Ранее сообщалось, что российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владислав Фирстов в ближайшие дни подпишет контракт с "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Хоккей,Майкл Руссо,Кирилл Капризов,Торпедо,
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