Определился лидер НХЛ по голам на отрезке с 10 февраля

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», форвард «дикарей» забросил больше всех шайб в лиге на отрезке с 10 февраля. На счету Капризова 31 гол. За ним расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший 30 шайб. Третье и четвёртое место заняли капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос и нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. За ними: Коул Кофилд (26) из «Монреаль Канадиенс», Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмотон Ойлерз» (оба — по 25).