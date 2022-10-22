Защитник "Лос-Анджелеса": Я скучал по игре против Ови

"Я скучал по игре против Ови. Мы с ним всегда буквально гоняемся друг за другом, пытаемся ударить и тому подобное. Он знает, как серьезно я отношусь к игре в обороне, а он точно так же любит забрасывать шайбы. Поэтому мы частенько сходимся друг против друга и оба полны желания взять верх. Что касается результативности Овечкина, то, похоже, он не стареет. Он все так же хорош, при этом отменно готов физически. Играть против него всегда непросто, и я с нетерпением жду этих матчей. Приложим все силы, чтобы не позволить ему подняться в таблице рекордов и постараемся выключить его из игры", - цитирует Даути официальный сайт НХЛ.