Защитник "Лос-Анджелеса": Я скучал по игре против Ови

Защитник "Лос-Анджелес Кингз" Дрю Даути заявил, что скучал по игре против российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Вашингтоном" и "Лос-Анджелесом" пройдет 23 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.
"Я скучал по игре против Ови. Мы с ним всегда буквально гоняемся друг за другом, пытаемся ударить и тому подобное. Он знает, как серьезно я отношусь к игре в обороне, а он точно так же любит забрасывать шайбы. Поэтому мы частенько сходимся друг против друга и оба полны желания взять верх. Что касается результативности Овечкина, то, похоже, он не стареет. Он все так же хорош, при этом отменно готов физически. Играть против него всегда непросто, и я с нетерпением жду этих матчей. Приложим все силы, чтобы не позволить ему подняться в таблице рекордов и постараемся выключить его из игры", - цитирует Даути официальный сайт НХЛ.
Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Перед стартом нового сезона НХЛ Овечкин занимал третье место в гонке бомбардиров за всю историю лиги. Теперь на его счету 782 гола. Следующая его цель — обойти Горди Хоу, который за карьеру забросил 801 шайбу. Чтобы превзойти достижение Гретцки, россиянину остается оформить 112 голов.
Ранее бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что Александру Овечкину по силам забивать по 50 голов на протяжении ближайших нескольких сезонов. "Думаю, что Овечкин может забивать на протяжении нескольких сезонов НХЛ, примерно, по 50 голов. Тем более он от Гретцки отстает на 110 с лишним. Ему надо примерно такое количество шайб забрасывать за сезон", – сообщил Крикунов.