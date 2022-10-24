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54 минуты назад

«Сочи» отправил Андрея Назарова в отставку

Чемпионат.comиещё 5

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи».

«Сочи» отправил Назарова в отставку
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов, одним из ассистентов которого будет Дмитрий Кокорев. В свою очередь, Вадим Хомицкий продолжит работу в молодёжной команде сочинской системы.

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.

Хоккей,Дмитрий Кокорев,Вадим Хомицкий,Сергей Светлов,Андрей Назаров,
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