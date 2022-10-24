«Сочи» отправил Назарова в отставку

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.