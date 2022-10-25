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1 час назад

Гол Овечкина помог "Вашингтону" уверенно обыграть "Нью-Джерси"

Газета.Ruиещё 4

На стадионе "Пруденшал Центр" в Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23, в котором "Нью Джерси Девилз" принимал "Вашингтон Кэпиталз".

Гол Овечкина помог "Вашингтону" уверенно обыграть "Нью-Джерси"
Фото: ReutersReuters

Со счетом 6:3 победу одержали хоккеисты гостевой команды. В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин.

За "Нью-Джерси" забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт. Таким образом, после семи проведенных встреч "Вашингтон" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. "Нью-Джерси" находится на 14-м месте в той же конференции, набрав также шесть баллов. В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Даллас Старс". Встреча состоится 28 октября. "Девилз" 26 октября встретятся с "Детройт Ред Уингс".

Ранее генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан лестно отозвался об игровых и человеческих качествах российского защитника команды Дмитрия Орлова.

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