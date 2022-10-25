Гол Овечкина помог "Вашингтону" уверенно обыграть "Нью-Джерси"

На стадионе "Пруденшал Центр" в Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23, в котором "Нью Джерси Девилз" принимал "Вашингтон Кэпиталз".
Со счетом 6:3 победу одержали хоккеисты гостевой команды. В составе "Вашингтона" заброшенными шайбами отметились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, белорус Алексей Протас, Ник Дженсен и российский нападающий Александр Овечкин.
За "Нью-Джерси" забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт. Таким образом, после семи проведенных встреч "Вашингтон" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. "Нью-Джерси" находится на 14-м месте в той же конференции, набрав также шесть баллов. В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Даллас Старс". Встреча состоится 28 октября. "Девилз" 26 октября встретятся с "Детройт Ред Уингс".
Ранее генеральный менеджер "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан лестно отозвался об игровых и человеческих качествах российского защитника команды Дмитрия Орлова.