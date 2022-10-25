Гол Овечкина помог "Вашингтону" уверенно обыграть "Нью-Джерси"

За "Нью-Джерси" забили Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт. Таким образом, после семи проведенных встреч "Вашингтон" располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе восемь очков. "Нью-Джерси" находится на 14-м месте в той же конференции, набрав также шесть баллов. В следующем матче "Вашингтон" сыграет с "Даллас Старс". Встреча состоится 28 октября. "Девилз" 26 октября встретятся с "Детройт Ред Уингс".