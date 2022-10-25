«Крутой момент»: Овечкин о своем новом достижении в НХЛ

— Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти эти легенды… Это довольно крутой момент.



Мы не очень хорошо начали сезон, но сейчас мы как бы боремся с травмами. В составе появляются разные ребята. Самое главное для нас сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто, — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.