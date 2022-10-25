«Крутой момент»: Овечкин о своем новом достижении в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вышедший на чистое второе место в НХЛ по победным голам, назвал это достижение «крутым моментом».
Овечкин забросил победную шайбу «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью Джерси» (6:3). Теперь в активе капитана столичного клуба 122 победных гола за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121). Первое место занимает Яромир Ягр со 135 голами.
— Конечно, очень круто быть в этой компании и обойти эти легенды… Это довольно крутой момент.
Мы не очень хорошо начали сезон, но сейчас мы как бы боремся с травмами. В составе появляются разные ребята. Самое главное для нас сейчас — набирать очки, стараться играть умно и просто, — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Овечкин в текущем сезоне забросил три шайбы в семи матчах.